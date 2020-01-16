Пострадавший при стрельбе на Лубянке перенес три операции

Пострадавший при стрельбе на Лубянке Павел Анисимов перенес три операции. Об этом он рассказал РБК. По словам мужчины, он получил осколочный перелом со смещением малой берцовой кости.

«Сделали три операции на ноге, выписали 10 января. Аппарат Елизарова обещают снять в середине февраля, ходить, надеюсь, буду месяца через два-три. Сейчас хожу на костылях, но недолго и недалеко. Пока тяжело, но с каждым днем все лучше и лучше», — объяснил он.

Анисимов добавил, что не может комментировать обстоятельства происшествия на Лубянке, сославшись на подписку о неразглашении.

19 декабря 39-летний житель Подольска Евгений Манюров открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке. В результате один сотрудник правоохранительных органов погиб на месте, еще один позднее скончался в больнице. Пострадали пять человек, в том числе один гражданский — Павел Анисимов. Нападавшего ликвидировали силовики.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).