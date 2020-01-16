СМИ сообщили о словах Пунтус о ее падении из окна дома в Москве

Модель Ксения Пунтус, выпавшая из окна дома в центре Москвы, пришла в себя и сообщила детали произошедшего. Об этом сообщают РЕН ТВ и Telegram-канал Baza.

По данным РЕН ТВ, Пунтус рассказала, что в день инцидента была пьяна. По ее словам, она присела на подоконник, почувствовала себя плохо, после чего и выпала из окна. Телеканал уточняет, что в крови девушки не было обнаружено наркотиков, однако в ее вещах нашли сильнодействующие препараты для похудения, которые нельзя принимать с алкоголем.

Как пишет Baza, по словам Пунтус, она постоянно сидела на подоконнике с ноутбуком или планшетом, когда приходила домой к своему парню — внуку Никиты Михалкова Андрею Бакову. Модель отметила, что Баков в момент инцидента действительно спал и ничего не видел.

О падении Пунтус из окна сообщили СМИ вечером 11 января. Ее нашли около дома ее парня Андрея Бакова в центре Москвы. Как сообщал РЕН ТВ, девушка с парнем отдыхали с друзьями, а затем вернулись домой. Баков заснул, а Пунтус выпала из окна, после чего ее госпитализировали. «Комсомольская правда» писала, что модель сломала обе ноги, а также получила тяжелую травму головы.



Врач травматолог-ортопед Константин Терновой подтвердил, что полученные моделью травмы характерны для падения с третьего или четвертого этажа.

Пунтус — российская модель и актриса. Помимо этого, она снялась в клипе группы «На-На» на песню «Зинаида».