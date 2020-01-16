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СК опубликовал видео с места стрельбы в здании суда в Кузбассе

Следственный комитет опубликовал видео следственных действий в здании мирового суда в Новокузнецке, где утром 16 января мужчина открыл стрельбу.

На кадрах показан кабинет, в котором произошла стрельба, на полу видны следы крови. Также на видео показано оружие, из которого был открыт огонь.

Видео: СК РФ

Утром 16 января мужчина 45 лет открыл стрельбу в здании мирового суда в Новокузнецке. В результате были ранены два человека — женщина, находившаяся в суде в качестве свидетеля по рассматриваемому делу, и судебный пристав, который впоследствии скончался в машине скорой помощи. Как сообщили в Центре медицины катастроф Кемеровской области, женщине провели операцию, сейчас ее состояние оценивают как стабильно тяжелое. По словам представителя центра, нападавший стрелял дробью, поэтому те, в кого он попал, получили множественные ранения.

По факту случившегося следователи завели уголовное дело по п. 3 ст. 30,п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Позже глава ведомства Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия стрелявшего, так как один из пострадавших умер.

Теги: Кузбасс, стрельба, суд, Следственный комитет
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