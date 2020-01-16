В Чечне объяснили временную передачу Кадыровым своих полномочий

Глава Чечни Рамзан Кадыров проходит курс лечения, сообщил РБК его пресс-секретарь Альви Каримов.

«Он проходит курс лечения. И в этом ничего необычного нет, Рамзан Ахматович работает без выходных и праздников», — сказал он. Других деталей он не сообщил.

Накануне, 15 января, Кадыров из-за «временной нетрудоспособности» передал свои полномочия главы республики председателю правительства Муслиму Хучиеву.

Согласно ст. 76 Конституции Чечни, отсылка к которой была в распоряжении Кадырова, председатель правительства может временно исполнять обязанности главы республики, если тот заболел или ушел в отпуск.

Почти год назад Кадыров уже передавал свои обязанности Хучиеву из-за «временной нетрудоспособности». Позднее министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров говорил, что Кадыров проходит плановую диагностику.