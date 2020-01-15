Кадыров временно передал свои полномочия главе правительства Чечни

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил о своей «временной нетрудоспособности» и делегировал полномочия председателю правительства Муслиму Хучиеву. Соответствующее распоряжение появилось в среду на официальном сайте главы региона.

Распоряжение, подписанное Кадыровым, датировано 13 января. Согласно ст. 76 Конституции Чечни, ссылка на которую есть в документе, председатель правительства может временно исполнять обязанности главы республики по причинам, связанным с его болезнью или отпуском.

В феврале 2019 года Кадыров также возлагал свои обязанности на Хучиева в связи с «временной нетрудоспособностью».

Тогда министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров сообщил, что Кадыров проходит плановую диагностику.