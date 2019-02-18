В Чечне сообщили о плановой диагностике здоровья Кадырова

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров рассказал РБК, что глава республики Рамзан Кадыров проходит плановую диагностику.

«С Рамзаном Ахматовичем все супермеганормально, никаких проблем нет, сегодня с ним было совещание, он чувствует себя превосходно. Это плановая диагностика, которую необходимо периодически проходить — для этого в республике есть все возможности, мы, его команда, о нем заботимся», — сказал он.

Умаров выразил надежду, что диагностику сделают быстро. Он добавил, что на работу республики и деятельность Кадырова она никак не повлияет. «Можно посмотреть, что он в спортивном зале делает: Разман Кадыров, которому 42 года, сделает то, что не сделают юноши 18–20 лет», — сказал министр.

Ранее Кадыров подписал распоряжение, в котором из-за «временной нетрудоспособности» возложил обязанности главы Чечни на председателя правительства республики Муслима Хучиева. Согласно Конституции Чечни председатель правительства исполняет обязанности главы республики в связи с его болезнью или отпуском.

В декабре 2018 года Кадыров заявлял, что хочет завершить карьеру на посту руководителя Чечни. По его словам, он не видит себя в должности руководителя федерального министерства, а также не думает о том, чтобы занять руководящую должность в стране.