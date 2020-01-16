Toyota инвестирует $394 млн в разработку летающего транспорта

Японская корпорация Toyota инвестирует $394 млн в американскую аэрокосмическую компанию Joby Aviation. Они будут сотрудничать в создании летающих транспортных средств, сообщается на сайте японской компании.

«Воздушные перевозки — долгосрочная цель для Toyota, и хотя мы продолжаем нашу работу в автомобильном бизнесе, это соглашение устремляет наш взор в небо», — сказал президент Toyota Акио Тойода.

Joby Aviation занимается разработкой воздушных судов, которые способны вертикального взлетать и садиться. Они полностью работают на электричестве. В Toyota отметили, что подобные транспортные средства планируется использовать для перевозок в городах.

В середине октября 2019 года американская корпорация Boeing и немецкая компания Porsche AG объявили о планах создать летающий электромобиль. В январе Boeing уже сообщал о создании прототипа летающего такси.