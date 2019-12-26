Израильские ВВС нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

Израильские Военно-воздушные силы (ВВС) атаковали несколько целей радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщается на сайте Армии обороны Израиля.

В операции участвовали боевые самолеты и вертолеты. Атака произошла в ответ на ракеты, запущенные ранее из сектора Газа по израильской территории. В Армии обороны отметили, что ХАМАС несет ответственность за то, что происходит в секторе, и движение должно ответить за действия против граждан Израиля.

В ночь на 26 декабря израильская армия сообщала, что система ПВО «Железный купол» перехватила ракету, запущенную из сектора Газа. Сигнал тревоги прозвучал в городе Ашкелон, где премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху выступал на предвыборном мероприятии партии «Ликуд».

В результате его вместе с женой и сторонниками эвакуировали в бомбоубежище. Однако затем он снова вышел на сцену и продолжил выступать.