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Нетаньяху эвакуировали в бомбоубежище из-за пуска ракеты из сектора Газа

Израильская система противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол» перехватила ракету, запущенную из сектора Газа. Об этом сообщается в аккаунте Армии обороны Израиля в Twitter.

В пресс-службе отметили, что она была направлена на израильских граждан во время празднования Хануки. Сигнал тревоги прозвучал в городе Ашкелон на юге страны.

The Times of Israel пишет, что в этом городе премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступал на предвыборном митинге партии «Ликуд». Однако ему пришлось уйти со сцены и эвакуироваться в бомбоубежище вместе со своими сторонниками.

Армия Израиля сообщила о перехвате ракеты из сектора Газа
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По данным Haaretz, на мероприятии также присутствовала супруга Нетаньяху, ее тоже эвакуировали. Впоследствии премьер-министр вернулся на сцену и продолжил выступление.

«Те, кто произвел пуски [ракет] в прошлый раз, больше не с нами. И тот, кто стрелял сейчас, лучше начните паковать свои вещи», — сказал Нетаньяху.

В ночь на 20 декабря ВВС Израиля нанесли удар по объектам инфраструктуры радикального палестинского движения ХАМАС. Это произошло в ответ на запуск ракеты с территории сектора Газа, которую перехватила система ПВО.

Теги: Израиль, сектор Газа, ПВО, Беньямин Нетаньяху
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