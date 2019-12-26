Нетаньяху эвакуировали в бомбоубежище из-за пуска ракеты из сектора Газа

Израильская система противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол» перехватила ракету, запущенную из сектора Газа. Об этом сообщается в аккаунте Армии обороны Израиля в Twitter.

В пресс-службе отметили, что она была направлена на израильских граждан во время празднования Хануки. Сигнал тревоги прозвучал в городе Ашкелон на юге страны.

The Times of Israel пишет, что в этом городе премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступал на предвыборном митинге партии «Ликуд». Однако ему пришлось уйти со сцены и эвакуироваться в бомбоубежище вместе со своими сторонниками.

По данным Haaretz, на мероприятии также присутствовала супруга Нетаньяху, ее тоже эвакуировали. Впоследствии премьер-министр вернулся на сцену и продолжил выступление.