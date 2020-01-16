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В Бейруте не менее 35 человек пострадали в ходе столкновений с полицией

В Бейруте не менее 35 человек пострадали около управления полиции «Саканет Хулю». Об этом сообщается в аккаунте в Twitter ливанского Красного Креста.

На место прибыли три бригады организации. По данным медиков, 35 человек госпитализировали, а еще десяти оказали помощь на месте.

Телеканал LBC сообщает, что рядом с полицейским участком произошли столкновения между демонстрантами и правоохранителями. Протестующие требуют освободить арестованных соратников.

На территории посольства России в Бейруте взорвались гранаты с газом
Политика

По данным телеканала, демонстранты бросали в силовиков камни и петарды. Правоохранители разогнали митингующих с помощью слезоточивого газа и арестовали некоторых участников акции протеста, передает LBC.

Советник-посланник Вячеслав Максудов сообщал, что на территории посольства России в Бейруте взорвались две гранаты со слезоточивым газом. По его словам, в результате никто не пострадал.

В посольстве заявляли, что не являются центром агрессии со стороны протестующих. В дипмиссии отмечали, что здание полиции, у которого собрались демонстранты, располагается неподалеку.

Теги: Ливан, Бейрут, демонстранты
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