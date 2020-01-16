В Бейруте не менее 35 человек пострадали в ходе столкновений с полицией

В Бейруте не менее 35 человек пострадали около управления полиции «Саканет Хулю». Об этом сообщается в аккаунте в Twitter ливанского Красного Креста.

На место прибыли три бригады организации. По данным медиков, 35 человек госпитализировали, а еще десяти оказали помощь на месте.

Телеканал LBC сообщает, что рядом с полицейским участком произошли столкновения между демонстрантами и правоохранителями. Протестующие требуют освободить арестованных соратников.

По данным телеканала, демонстранты бросали в силовиков камни и петарды. Правоохранители разогнали митингующих с помощью слезоточивого газа и арестовали некоторых участников акции протеста, передает LBC.