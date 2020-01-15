На территории посольства России в Бейруте взорвались гранаты с газом

По предварительным данным, гранаты были применены ливанскими полицейскими против демонстрантов, которые собрались с протестом у полицейского участка напротив российской дипмиссии

Посольство России в Бейруте (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

На территории российского посольства в столице Ливана Бейруте взорвались две гранаты со слезоточивым газом, никто не пострадал, сообщил ТАСС советник-посланник Вячеслав Максудов.

«Две гранаты упали на нашей территории, никто из сотрудников и членов их семей не пострадал», — сказал он.

По словам корреспондента агентства, ливанские полицейские применяли гранаты со слезоточивым газом против демонстрантов, которые собрались на улице недалеко от дипмиссии и требовали освободить арестованных ранее участников протестных акций. «РИА Новости» уточняет, что недалеко от российского посольства находится полицейский участок, где находятся задержанные демонстранты.

РБК направил запрос в пресс-службу посольства России в Бейруте.

Накануне демонстранты в Бейруте в ходе так называемой «недели гнева» в знак протеста против банковского кризиса в стране атаковали несколько банков.