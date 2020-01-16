Посольство в Бейруте прокомментировало взрыв гранат на своей территории

Посольство России в Бейруте не является центром агрессии со стороны ливанских демонстрантов. Об этом «РИА Новости» сообщили в дипмиссии.

«Мы оказались в эпицентре событий, но не являемся центром агрессии со стороны протестующих», — сказал дипломат.

Он отметил, что митингующие находятся у здания полиции, которое располагается рядом, и требуют выпустить арестованных ранее демонстрантов. По его словам, сотрудники дипмиссии не пострадали.

Советник-посланник Вячеслав Максудов сообщал ТАСС, что две гранаты со слезоточивым газом взорвались на территории посольства России в ливанской столице Бейруте. Корреспондент агентства отмечал, что полицейские применяли подобные гранаты против митингующих.