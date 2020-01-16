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СБУ провела обыски у главы Государственной налоговой службы Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыски у главы Государственной налоговой службы (ГНС) страны Сергея Верланова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ. Информацию об этом подтверждают собеседники «Укринформа».

Источники рассказали, что обыски также проходят у налоговиков в нескольких областях страны. По данным РБК-Украина, следственные действия проводят по делу о теневой схеме с налогами.

В Государственной фискальной службе Украины начались обыски
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По данным СБУ, должностные лица ГНС помогали коммерсантам в выводе в теневой сектор экономики более 500 млн гривен (около 1,3 млрд руб.) ежемесячно. В службе установили, что чиновники давали возможность ряду «конвертационно-транзитных» групп обходить автоматизированный мониторинг оценки риска и способствовали уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В СБУ сообщили, что должностные лица вступили в сговор с владельцами ИТ-предприятия, которое разрабатывает для ГНС программное обеспечение. Для схемы они использовали более 300 фиктивно созданных фирм.

Правоохранители начали уголовное производство по ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Теги: Украина, обыски, налоговая служба
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