В Государственной фискальной службе Украины начались обыски

Сотрудники Государственного бюро расследований Украины (ГБР) проводят обыски в Государственной фискальной службе (ГФС). Об этом сообщается на сайте бюро.

Помимо этого обыски проходят в Харьковской таможне ГФС, также выемка документов производится в главном управлении службы в Харьковской области.

По предварительным данным бюро расследований, таможенники не следили за товарами «одного из крупных международных производителей табачной продукции». Отмечается, что руководитель ГФС также решил отменить финансовые санкции против этой компании.

«Из-за этих действий государственный бюджет возможно недополучил средства в сумме около 630 млн гривен (более $24,4 млн. — РБК)», — говорится в сообщении.

В ГБР рассказали, что было начато уголовное производство по статье о служебной халатности (ч. 2. ст. 367 УК Украины).