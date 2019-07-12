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BRENT $72 (+7,45%) прогноз Deutsche Bank к 30.09.19
Colgate-Palmolive $75 (+1,32%) прогноз Stifel к 17.04.20
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В Государственной фискальной службе Украины начались обыски

Сотрудники Государственного бюро расследований Украины (ГБР) проводят обыски в Государственной фискальной службе (ГФС). Об этом сообщается на сайте бюро.

Помимо этого обыски проходят в Харьковской таможне ГФС, также выемка документов производится в главном управлении службы в Харьковской области.

По предварительным данным бюро расследований, таможенники не следили за товарами «одного из крупных международных производителей табачной продукции». Отмечается, что руководитель ГФС также решил отменить финансовые санкции против этой компании.

«Из-за этих действий государственный бюджет возможно недополучил средства в сумме около 630 млн гривен (более $24,4 млн. — РБК)», — говорится в сообщении.

В ГБР рассказали, что было начато уголовное производство по статье о служебной халатности (ч. 2. ст. 367 УК Украины).

Источник в правоохранительных органах сообщил «Интерфакс-Украина», что обыски проходит в связи с изъятием документов, связанных с подписанием мирового соглашения между Киевом и компанией Philip Morris.

Информацию подтвердил собеседник «Экономической правды». Издание отмечает, что в 2015 году Philip Morris начала применять на Украине специальный таможенный режим, в рамках которого компанию освободили от ввозной пошлины и ряда других налогов. Однако в 2016 году срок действия режима истек, после чего главное управление ГФСУ по Харьковской области начало в отношении компании проверку. В результате Philip Morris получила налоговые уведомления на сумму 635 млн гривен (около $24,6 млн).

В декабре 2018 года правительство Украины принял распоряжение, которое обязало главу ГФС Александра Власова подписать мировое соглашение с компанией.

Теги: Украина, обыски, Philip Morris
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