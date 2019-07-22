ГПУ сообщила об обысках в правительстве Украины по делу «Укроборонпрома»

ГПУ сообщила об обысках в правительстве Украины по делу «Укроборонпрома»

Главная военная прокуратура Украины проводит обыск в служебных помещениях здания правительства страны по делу о хищении при экспорте продукции «Укроборонпрома», сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Следственные действия также проходят в Госпогранслужбе, налоговой службе и «Спецтехноэкспорте». Сотрудники правоохранительных органов ищут «оригиналы документов и другие вещи», которые могут стать доказательствами в рамках уголовного процесса. Вместе с прокурорами в правительстве работают представители контрразведки и Службы безопасности Украины.

Дело о хищении более $6,7 млн на поставках структуры «Укроборонпрома» Госпогранслужбе подвесной системы раннего обнаружения было возбуждено в конце февраля 2019 года. В расследовании издания Bihus.Info, которое подробно писало о возможных нарушениях, утверждалось, что к хищению причастны лица, приближенные к занимавшему тогда пост президента Петру Порошенко.