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Доллар/Рубль ₽63,65 (+0,83%) прогноз Morgan Stanley к 22.08.19
Schlumberger $49 (+26,13%) прогноз Cowen к 19.07.20
BRENT $65 (+2,51%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Union Pacific $198 (+13,85%) прогноз Goldman Sachs к 10.07.20
PepsiCo $154 (+18,3%) прогноз Argus Research к 11.07.20
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ГПУ сообщила об обысках в правительстве Украины по делу «Укроборонпрома»

Главная военная прокуратура Украины проводит обыск в служебных помещениях здания правительства страны по делу о хищении при экспорте продукции «Укроборонпрома», сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Следственные действия также проходят в Госпогранслужбе, налоговой службе и «Спецтехноэкспорте». Сотрудники правоохранительных органов ищут «оригиналы документов и другие вещи», которые могут стать доказательствами в рамках уголовного процесса. Вместе с прокурорами в правительстве работают представители контрразведки и Службы безопасности Украины.

Политика
Совбез Украины решил ликвидировать «Укроборонпром»

Дело о хищении более $6,7 млн на поставках структуры «Укроборонпрома» Госпогранслужбе подвесной системы раннего обнаружения было возбуждено в конце февраля 2019 года. В расследовании издания Bihus.Info, которое подробно писало о возможных нарушениях, утверждалось, что к хищению причастны лица, приближенные к занимавшему тогда пост президента Петру Порошенко.

Теги: «Укроборонпром», Генпрокуратура, обыски
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