Неизвестные пытались ограбить банк в Санкт-Петербурге

Четверо неизвестных пытались ограбить отделение финансово-кредитной организации на ул. Савушкина в Санкт-Петербурге, однако скрылись, после того как сотрудники банка оказали им сопротивление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

В ведомстве сообщили, что инцидент произошел вечером 15 января.

Злоумышленники ворвались в офис финансово-кредитного учреждения в доме 127 по улице Савушкина, где под угрозой предмета, похожего на автомат, попытались похитить денежные средства.

«Встретив сопротивление со стороны представителей финансово-коммерческой организации, злоумышленники скрылись, ничего не похитив», — сообщили в полиции.