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Неизвестные пытались ограбить банк в Санкт-Петербурге

Четверо неизвестных пытались ограбить отделение финансово-кредитной организации на ул. Савушкина в Санкт-Петербурге, однако скрылись, после того как сотрудники банка оказали им сопротивление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

В ведомстве сообщили, что инцидент произошел вечером 15 января.

Злоумышленники ворвались в офис финансово-кредитного учреждения в доме 127 по улице Савушкина, где под угрозой предмета, похожего на автомат, попытались похитить денежные средства.

«Встретив сопротивление со стороны представителей финансово-коммерческой организации, злоумышленники скрылись, ничего не похитив», — сообщили в полиции.

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В ходе конфликта никто не пострадал, в настоящее время сотрудники полиции разыскивают преступников.

Как ранее сообщал РБК, 31 декабря мужчина пытался ограбить отделение банка на ул.Первомайская в Москве. Мужчина угрожал сотрудникам организации предметом, похожим на пистолет, однако ничего от них не получил и был вынужден скрыться.

Теги: Санкт-Петербург, ограбление, криминал, банк, новости РБК
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