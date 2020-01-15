В Петербурге неизвестные с похожим на автомат предметом угнали автомобиль

В Петербурге объявили план «Перехват» после нападения неизвестных на водителя автомобиля Range Rover, сообщили РБК в пресс-службе местного ГУ МВД России.

Сообщение о разбойном нападении на водителя иномарки около станции метро «Елизаровская» поступило в полицию днем 15 января.

Нападавшие угрожали водителю «предметом, похожим на автомат», добавили в пресс-службе. Отобрав иномарку, похитители скрылись с места преступления, полиция ведет их поиск.

В декабре прокуратура назвала самые угоняемые в Москве марки машин. Ими оказались Toyota, Hyundai и Kia. С января по октябрь 2019 года в Москве украли 221 машину марки Toyota, 140 автомобилей Hyundai и 159 Kia.