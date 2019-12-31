Неизвестный попытался ограбить отделение банка на востоке Москвы

На востоке Москвы неизвестный в медицинской маске попытался ограбить отделение банка. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным полиции, инцидент произошел около 14:00 31 декабря по адресу ул. Первомайская, 77, где располагается отделение финансово-кредитной организации.

«Зашел неизвестный в медицинской маске, угрожая сотруднику предметом, похожим на пистолет, потребовал передать ему денежные средства, но ничего не получив, с места преступления скрылся», — уточнил представитель главка.

Сотрудники полиции начали проводить проверку, предпринимаются меры по поиску и задержанию преступника.

Согласно открытым данным, по этому адресу располагается отделение Unicredit bank. РБК направил запрос в банк.