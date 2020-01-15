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Меган Маркл впервые появилась на публике после отъезда из Великобритании

Меган Маркл впервые появилась на публике после того, как вместе со своим супругом принцем Гарри отказалась от королевских полномочий, сообщает The Telegraph.

Герцогиня Сассекская (официальный титул Маркл) посетила в Ванкувере женский кризисный центр. Фотографии с этой встречи сотрудники центра опубликовали на своей странице в Facebook.

Как передает The Telegraph, появление герцогини в Ванкувере подпитывает слухи о том, что она вместе с супругом может переехать в Канаду.

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8 января Меган Маркл и принц Гарри сообщили в Instagram о своем намерении отказаться от обязанностей и полномочий членов королевской семьи Великобритании. Они сообщили, что собираются обрести финансовую независимость и открыть благотворительную организацию, распределив свое время между Великобританией и Северной Америкой. Таким образом, супруги отказались от средств из суверенного гранта для содержания королевской семьи. Вскоре после публикации в соцсети Меган Маркл улетела в Канаду.

В свою очередь королева Великобритании Елизавета II заявила, что полностью поддерживает решение принца Гарри и его жены. Она договорилась с ними о «переходном периоде», в течение которого супруги будут жить в Канаде и в Великобритании.

Теги: Меган Маркл, Великобритания, королевская семья
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