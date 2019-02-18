Кадыров перед визитом в ОАЭ назначил исполняющего обязанности главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров возложил свои обязанности на председателя правительства республики Муслима Хучиева в связи с «временной нетрудоспособностью». Соответствующее распоряжение, подписанное Кадыровым, опубликовано на сайте главы администрации главы и правительства Чечни.

«Исполнение обязанностей главы Чеченской Республики на период моей временной нетрудоспособности возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича», — говорится в документе. Согласно распоряжению, обязанности главы Чечни возложены на Хучиева с 11 февраля. При этом документ появился на сайте только 13 февраля.

Согласно ст. 76 Конституции Чечни, председатель правительства временно исполняет обязанности главы Чечни из-за обстоятельств, связанных с болезнью или отпуском руководителя республики.

17 февраля на сайте главы и правительства Чечни появилось сообщение о визите Кадырова в Абу-Даби. В рамках визита глава республики посетил Международную оборонную выставку IDEX-2019. Позднее Кадыров сообщил, что Фонд развития Абу-Даби изучает возможность инвестирования $50 млн в строительство аэропорта в Грозном, в ближайшее время фонд направит группу специалистов для оформления документов.