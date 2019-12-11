Путин распорядился разработать сеть недорогих региональных авиамаршрутов

Президент России Владимир Путин поручил разработать сеть региональных авиамаршрутов, экономически выгодных для перевозчиков и по посильной для россиян цене. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства на совещании членов правительства назвал абсолютно ненормальной ситуацию, когда «в рамках одного и того же региона приходится летать через Москву».

По его словам, все новые авиамаршруты должны быть экономически выгодными для авиаперевозчиков, которым необходимо покрывать различные расходы, в том числе на авиационное топливо. При этом билеты должны быть доступны для жителей России. Именно эти два условия, по мнению президента, позволят успешно развивать систему региональных и местных авиаперевозок.

«Прежде всего речь идет, конечно, о Дальнем Востоке, о районах Крайнего Севера, Восточной Сибири, но не только — о европейской части, конечно, тоже», — пояснил Путин.