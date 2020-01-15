Эксперты объяснили причину использования банками системы Windows 7

Кредитные организации выбрали Windows 7 в качестве операционной системы (ОС), поскольку это была одна из самых удачных версий, полагает генеральный директор компании «Базальт СПО» Алексей Смирнов.

«Она долго была на рынке, поддерживалась и использовалась. Сама по себе версия была удачная. Поэтому под нее было написано много программ, она была широко внедрена. Пользователи очень неохотно переходили на более свежие версии», — сказал он РБК.

С ним согласен исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин. По его словам, ОС Windows 7 — это стабильное решение, функционала которой банкам было достаточно, поэтому кредитные организации развивали экосистему именно на базе Windows 7 и не стремились к переходу на новые версии. Однако, по его словам, из-за прекращения поддержки Windows 7 разработчикам банкам неминуемо придется перейти на другую операционную систему. Это, по его словам, обусловлено тем, что после отказа от поддержки Windows 7 возрастут риски информационной безопасности. Кроме того, это усложнит использование банками приобретаемого ими нового оборудования, считает Лашин.

По мнению Алексея Смирнова, переход на новую ОС также будет трудоемким. «Банкоматы, какие-то сервера [настроены под Windows 7]. Чтобы перейти на Windows 10, все это нужно менять», — сказал он, добавив, что переход на Windows 10 подразумевает также немного другие требования к оборудованию, на которое устанавливаются системы.