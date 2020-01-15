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Эксперты объяснили причину использования банками системы Windows 7

Кредитные организации выбрали Windows 7 в качестве операционной системы (ОС), поскольку это была одна из самых удачных версий, полагает генеральный директор компании «Базальт СПО» Алексей Смирнов.

«Она долго была на рынке, поддерживалась и использовалась. Сама по себе версия была удачная. Поэтому под нее было написано много программ, она была широко внедрена. Пользователи очень неохотно переходили на более свежие версии», — сказал он РБК.

С ним согласен исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин. По его словам, ОС Windows 7 — это стабильное решение, функционала которой банкам было достаточно, поэтому кредитные организации развивали экосистему именно на базе Windows 7 и не стремились к переходу на новые версии. Однако, по его словам, из-за прекращения поддержки Windows 7 разработчикам банкам неминуемо придется перейти на другую операционную систему. Это, по его словам, обусловлено тем, что после отказа от поддержки Windows 7 возрастут риски информационной безопасности. Кроме того, это усложнит использование банками приобретаемого ими нового оборудования, считает Лашин.

По мнению Алексея Смирнова, переход на новую ОС также будет трудоемким. «Банкоматы, какие-то сервера [настроены под Windows 7]. Чтобы перейти на Windows 10, все это нужно менять», — сказал он, добавив, что переход на Windows 10 подразумевает также немного другие требования к оборудованию, на которое устанавливаются системы.

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Аналогичного мнения придерживается и ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. По его словам, обновление ОС, в том числе на банкоматах, ведет к существенным финансовым издержкам и трудозатратам, поэтому организации стремятся использовать уже установленные версии ПО как можно дольше.

«Обновление ОС для очень крупных компаний — всегда непростая задача. Помимо финансовых затрат и необходимости установить новую ОС на сотнях тысяч устройств, нужно учитывать множество факторов, в том числе совместимость со специализированным ПО. Более того, новые операционные системы более требовательны к самому устройству, соответственно необходимо также приобрести новые жесткие диски, дополнительную оперативную память и так далее», — сказал РБК Голованов.

Алексей Смирнов полагает, что российские банки могут сменить Windows 7 не только на Windows 10, но и на «конкурирующие операционные системы» — ALT Linux, Astra Linux, Red OS. Некоторые банки уже пользуются системами на базе Linux, согласился с ним Ренат Лашин.

Microsoft прекратила поддержку ОС Windows 7 с 14 января, после окончания поддержки этой ОС компьютеры не перестанут работать. В компании предложили обновить компьютеры до Windows 10, если компьютеру меньше трех лет.

Теги: банки, Windows, новости РБК
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