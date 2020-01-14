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Microsoft прекратила поддержку Windows 7

После 10 лет работы компания прекращает поддержку данной операционной системы. Пользователям рекомендовано обновиться до Windows 10, либо купить новые компьютеры
Фото: Mike Blake / Reuters

Компания Microsoft  с 14 января прекращает поддержку операционной системы Windows 7, говорится в сообщении на сайте компании. После окончания поддержки Windows 7 компьютер не перестанет работать, но Microsoft больше не будет предоставлять техническую поддержку, обновления программного обеспечения, а также обновления системы безопасности.

«Прошло 10 лет с момента выхода Windows 7, и ее поддержка прекращается 14 января 2020 года», — информирует компания. «Без обновлений программного обеспечения и системы безопасности вы подвергаетесь повышенной угрозе вирусов и вредоносного ПО», — предупреждает Microsoft.

В Microsoft назвали дату прекращения поддержки Windows 7
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Компания предлагает пользователям для того, чтобы обезопасить себя, обновиться до Windows 10, если компьютеру меньше трех лет. В этом случае за обновление придется заплатить $199 (до 29 июля 2016 года это можно было сделать бесплатно). Если компьютер старше трех лет Microsoft предлагает купить новый с операционной системой Windows 10.

Материал дополняется. 

Автор: Мария Бондаренко
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