СМИ узнали об угрозах для банков из-за прекращения поддержки Windows 7

Российские банки оказались под угрозой потери данных, так как работа на необновленной операционной системе может привести к вирусным атакам. По оценкам специалистов, в банках на каждом пятом компьютере установлена Windows 7

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Решение корпорации Microsoft прекратить поддержку операционных систем (ОС) Windows 7 и Windows Server 2008 может стать серьезной проблемой для российских банков. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на архитектора технологического центра Microsoft в России Ивана Будылина.

По его словам, использование ОС, которые не обновляются, ведет к существенным рискам потери данных. Де-юре, как отметил Будылин, банки обязаны перейти на операционку Windows 10, поскольку работа без технической поддержки противоречит требованиям информационной безопасности в рамках профильного ГОСТа и нормативных актов Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

В ряде банков сообщили о заключении с Microsoft соглашения о платной дополнительной поддержке Windows 7 (EAS). Однако, как пояснил представитель Microsoft, она не является альтернативой обновлению ОС, а всего лишь — временная мера.

В частности, в Альфа-банке сообщили «Коммерсанту», что полный переход был завершен осенью минувшего года, он охватил 25 тыс. компьютеров и продлился около полутора лет. В кредитной организации также сообщили о работе над модернизацией нескольких систем для совместимости с Windows 10.