Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 61,41 (+0,47) Quote, 14 янв, 12:30
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 68,42 (+0,61) Quote, 14 янв, 12:30
В Японии мужчина-министр впервые уйдет в отпуск по уходу за ребенком Общество, 07:04 Лисин и Дюков выступят против идеи Минэнерго платить за резерв мощности Бизнес, 07:00 Европейская Atrium продаст все активы в России владельцу группы «Гранель» Бизнес, 07:00 Три человека пострадали при обрушении в двухэтажном жилом доме в Уфе Общество, 06:44 СМИ узнали об угрозах для банков из-за прекращения поддержки Windows 7 Технологии и медиа, 06:39 СМИ сообщили об одном погибшем при стрельбе в школе в Техасе Общество, 06:19 Правительство поручило отменить первую льготу по налогу на добычу нефти Экономика, 06:00 Число пострадавших из-за сброса авиатоплива в США увеличилось до 60 Общество, 05:54 СМИ узнали о переговорах «Тоттенхэма» по трансферу экс-игрока «Спартака» Спорт, 05:45 СМИ узнали о готовности отца Меган Маркл выступить против нее в суде Общество, 05:35 WSJ сообщила о возможном сокращении США военной помощи Ираку Политика, 05:09 Российские компании побили рекорд по объему размещенных облигаций Финансы, 04:49 В Судане подавили вооруженный мятеж сотрудников разведки Общество, 04:40 Трамп раскритиковал Apple за отказ разблокировать телефоны преступников Технологии и медиа, 04:06
Технологии и медиа ,  
0 

СМИ узнали об угрозах для банков из-за прекращения поддержки Windows 7

Российские банки оказались под угрозой потери данных, так как работа на необновленной операционной системе может привести к вирусным атакам. По оценкам специалистов, в банках на каждом пятом компьютере установлена Windows 7
Фото: Mark Lennihan / AP

Решение корпорации Microsoft прекратить поддержку операционных систем (ОС) Windows 7 и Windows Server 2008 может стать серьезной проблемой для российских банков. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на архитектора технологического центра Microsoft в России Ивана Будылина.

По его словам, использование ОС, которые не обновляются, ведет к существенным рискам потери данных. Де-юре, как отметил Будылин, банки обязаны перейти на операционку Windows 10, поскольку работа без технической поддержки противоречит требованиям информационной безопасности в рамках профильного ГОСТа и нормативных актов Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

В ряде банков сообщили о заключении с Microsoft соглашения о платной дополнительной поддержке Windows 7 (EAS). Однако, как пояснил представитель Microsoft, она не является альтернативой обновлению ОС, а всего лишь — временная мера.

Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Технологии и медиа

В частности, в Альфа-банке сообщили «Коммерсанту», что полный переход был завершен осенью минувшего года, он охватил 25 тыс. компьютеров и продлился около полутора лет. В кредитной организации также сообщили о работе над модернизацией нескольких систем для совместимости с Windows 10.

В ВТБ заявили, что банкам требуется время и финансовые затраты для модернизации оборудования и информационных систем. В банке уточнили, что обновление систем ВТБ идет в плановом режиме. О работах по апгрейду компьютеров и систем сообщили и в Росбанке.

По данным сервиса Statcounter, в конце прошлого года доля компьютеров с операционной системой Windows 7 в России составляла около 32%. Бизнес-консультант по безопасности Cisco Алексей Лукацкий сообщил «Коммерсанту», что в российских банках это соотношение ниже — Windows 7 установлена примерно на каждом пятом компьютере. По его словам, компьютер с необновляемой операционной системой не несет серьезных рисков информационной безопасности, если работает в локальной сети, которая защищена антивирусами.

Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7 с 14 января. В компании отметили, что после окончания поддержки этой ОС компьютеры не перестанут работать, однако пользователи рискуют подвергнуть машины угрозе вирусов и вредоносного ПО. Во избежании подобных ситуаций в Microsoft предложили обновить компьютеры до Windows 10, если компьютеру меньше трех лет. Стоимость обновления составит $199 (до 29 июля 2016 года это можно было сделать бесплатно).

Автор: Михаил Юшков
Теги: Windows 7
Материалы по теме
Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Технологии и медиа
В Microsoft назвали дату прекращения поддержки Windows 7
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter