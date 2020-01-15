Суд в Ярославле осудил первого фигуранта дела о пытках в колонии

Заволжский суд Ярославля приговорил бывшего сотрудника исправительной колонии ИК-1 Сергея Ефремова, обвиняемого по делу об избиении заключенного Евгения Макарова, к четырем годам лишения свободы, подтвердили РБК в пресс-службе суда.

Ефремов обвиняется по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения).

По данным пресс-службы, его дело было выделено в отдельное производство, Ефремов заключил досудебное соглашение со следствием.

В июле 2018 года «Новая газета» опубликовала запись избиения Макарова, который в этот момент находился в наручниках. Издание отмечало, что заключенного избили в июне 2017 года. После публикации СК завел дело о превышении должностных полномочий против сотрудников ФСИН. Фигурантами дела стали 12 человек, 11 из которых отправили в СИЗО. Позднее следователи завели второе дело.