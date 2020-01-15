Банки ответили на сообщения о возможных проблемах из-за Windows 7

Российский банк ВТБ в плановом режиме обновляет операционную систему в связи с прекращением поддержки Microsoft систем Windows 7 и Windows Server 2008. Об этом заявил представитель банка газете «Коммерсант», комментируя сообщения об угрозе потери данных. По его словам, банкам нужны «временные и финансовые затраты на апгрейд оборудования и информационных систем»,

В Росбанке также заявили газете о ведущемся процессе обновления операционных систем.

«Альфа-банк», в свою очередь, совершил окончательный переход на новые операционные системы еще осенью 2019 года. Представитель банка сообщил, что процесс занял полтора года, и под обновление попали около 25 тыс. компьютеров. В рамках обновления, был модернизирован парк рабочих станций.

Опрос «Коммерсанта» показал, что несколько российских банков заключил с корпорацией соглашение о платной поддержке Windows 7 (EAS), однако архитектор технологического центра Microsoft в России Иван Будылин уточнил, что это лишь временная мера.