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Технологии и медиа ,  
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Банки ответили на сообщения о возможных проблемах из-за Windows 7

Российский банк ВТБ в плановом режиме обновляет операционную систему в связи с прекращением поддержки Microsoft систем Windows 7 и Windows Server 2008. Об этом заявил представитель банка газете «Коммерсант», комментируя сообщения об угрозе потери данных. По его словам, банкам нужны «временные и финансовые затраты на апгрейд оборудования и информационных систем»,

В Росбанке также заявили газете о ведущемся процессе обновления операционных систем.

«Альфа-банк», в свою очередь, совершил окончательный переход на новые операционные системы еще осенью 2019 года. Представитель банка сообщил, что процесс занял полтора года, и под обновление попали около 25 тыс. компьютеров. В рамках обновления, был модернизирован парк рабочих станций.

Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Технологии и медиа

Опрос «Коммерсанта» показал, что несколько российских банков заключил с корпорацией соглашение о платной поддержке Windows 7 (EAS), однако архитектор технологического центра Microsoft в России Иван Будылин уточнил, что это лишь временная мера.

«Коммерсант» писал, что российские банки оказались под угрозой потери данных, поскольку необновленная операционная система может подвергнуться вирусным атакам. Специалисты отметили, что на каждом пятом компьютере в кредитных организациях установлена Windows 7.

СМИ узнали об угрозах для банков из-за прекращения поддержки Windows 7
Технологии и медиа

Компания Microsoft с 14 января прекратила поддержку Windows 7 и Windows Server 2008 после после десяти лет работы. Пользователям рекомендовали обновиться до Windows 10.

Теги: банк, Windows 7, проблемы
Материалы по теме
СМИ узнали об угрозах для банков из-за прекращения поддержки Windows 7
Технологии и медиа
Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Технологии и медиа
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