Общество , 15 янв, 10:54
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Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Тюменской области
В Тюменской области маршрутный автобус Тюмень — Тобольск столкнулся с автокраном, в результате чего пострадали семь человек. Об этом РБК сообщили в отделе пропаганды ГИБДД ГУ МВД по Тюменской области.
По данным областной Госавтоинспекции, инцидент произошел около 09:00 (07:00 мск) на 174-м км федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск.
«Столкнулись маршрутный автобус Тюмень — Тобольск и автокран. Автобус от удара улетел в кювет», — уточнил представитель областного ГИБДД.
По его словам, в ДТП пострадали семь человек. Всех пострадавших госпитализировали.