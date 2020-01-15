Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Тюменской области

В Тюменской области маршрутный автобус Тюмень — Тобольск столкнулся с автокраном, в результате чего пострадали семь человек. Об этом РБК сообщили в отделе пропаганды ГИБДД ГУ МВД по Тюменской области.

По данным областной Госавтоинспекции, инцидент произошел около 09:00 (07:00 мск) на 174-м км федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск.

«Столкнулись маршрутный автобус Тюмень — Тобольск и автокран. Автобус от удара улетел в кювет», — уточнил представитель областного ГИБДД.

По его словам, в ДТП пострадали семь человек. Всех пострадавших госпитализировали.