На МКАД перекрыли движение из-за ДТП с автокраном

На 19-м километре внутренней стороны МКАД перевернулся автокран, движение по трассе перекрыто. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД по Москве.

Фото: Сергей Гусев / VK

Отмечается, что автокран опрокинулся при перегрузке железобетонных изделий, в результате инцидента никто не пострадал.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», движение перекрыто на развязке МКАД и Бесединского шоссе, пробка по внутренней стороне автодороги тянулась до Носовихинского шоссе. В настоящий момент движение на МКАД возобновлено.

В августе автокран перевернулся рядом со станцией метро «Воробьевы горы» Сокольнической линии, никто не пострадал. При падении кран повредил отделку фасада северного вестибюля станции.