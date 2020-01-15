Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Тюмени

В Тюмени маршрутный микроавтобус «Газель» въехал в столб, в результате чего пострадали семь человек. Об этом РБК сообщили в отделе пропаганды ГИБДД ГУ МВД по Тюменской области.

По данным областной Госавтоинспекции, ДТП произошло около 08:00 (06:00 мск) на улице Профсоюзная в Тюмени.

«Маршрутная «Газель» въехала в столб, предварительно помеху ей создал автомобиль Ford Focus», — уточнил представитель ведомства.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области рассказали ТАСС, что всех пострадавших доставили в областную клиническую больницу №2. В настоящий момент их обследуют и устанавливают тяжесть полученных травм. Несовершеннолетних среди пострадавших нет, уточнили в департаменте.