Безработного москвича обокрали почти на 7 млн руб.

Безработного жителя Москвы обокрали почти на 7 млн руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Заявление от неработающего жителя поселения Краснопахорское в Новой Москве поступило в полицию днем 8 января. По данным полиции, в период с 4-го по 6 января неизвестный проник в дом мужчины 1971 года рождения, отжав пластиковое окно.

Из жилища он вынес 3 млн руб., €500 и $6 тыс. наличными, три норковые шубы и ювелирные изделия, после чего скрылся с похищенным имуществом. Общий ущерб оценивается в 6,73 млн руб.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

В конце декабря двое неизвестных в медицинских масках напали на безработного мужчину 1990 года рождения на юго-востоке Москвы. Инцидент произошел в подъезде жилого дома на Ставропольском проезде. Злоумышленники отняли у потерпевшего сумку, в которой были 1 млн руб. и $135 тыс. В общей сложности сумма похищенного составила 9,44 млн руб.