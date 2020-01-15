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В порту Махачкалы произошло задымление на иранском сухогрузе

В Махачкалинском порту на иранском сухогрузе произошло задымление. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону, передает «РИА Новости».

«От работника Махачкалинского порта поступила информация о возгорании на иранском сухогрузе, пришвартованном на причале номер 1», — сообщили в ведомстве. По его данным, судно было без груза. Открытого горения не было.

В пресс-службе Росморречфлота агентству сообщили, что ЧП произошло на сухогрузе «Касра-1», который следовал под флагом Ирана.

Очаг возгорания обнаружили в каюте капитана размерами 5 на 7 м. По данным ТАСС, горела надстройка каюты второго помощника.

«Задымление на иранском сухогрузе в порту Махачкалы ликвидировано», — сообщили РБК в национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России.

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В пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК рассказали, что по факту произошедшего начали проверку.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

В начале декабря на территории Астраханского южного порта загорелось иранское судно VAFA-2, перевозившее древесину. В результате инцидента никто не пострадал.

Теги: Дагестан, Махачкала, задымление, новости РБК, Пожар
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