В порту Махачкалы произошло задымление на иранском сухогрузе

В Махачкалинском порту на иранском сухогрузе произошло задымление. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону, передает «РИА Новости».

«От работника Махачкалинского порта поступила информация о возгорании на иранском сухогрузе, пришвартованном на причале номер 1», — сообщили в ведомстве. По его данным, судно было без груза. Открытого горения не было.

В пресс-службе Росморречфлота агентству сообщили, что ЧП произошло на сухогрузе «Касра-1», который следовал под флагом Ирана.

Очаг возгорания обнаружили в каюте капитана размерами 5 на 7 м. По данным ТАСС, горела надстройка каюты второго помощника.

«Задымление на иранском сухогрузе в порту Махачкалы ликвидировано», — сообщили РБК в национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России.