В порту Астрахани произошел пожар на иранском судне с древесиной

На территории Астраханского южного порта загорелось иранское судно VAFA-2, пришвартованное у причальной стенки. Сообщение о возгорании в Трусовском районе Астрахани по ул. Пушкина, д. 50 «Б» поступило в экстренные службы в 11:20 по местному времени (10:20 мск). Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС России по региону.

«Судно, стоявшее на приколе в порту в Трусовском районе, загорелось. Присвоен второй ранг пожара, по пострадавшим данных никаких нет», — уточнили РБК в пресс-службе управления спасательного ведомства. В региональном МЧС местному изданию «Пункт А» уточнили, что иранское судно перевозило древесину.

Пожар на иранском корабле в порту удалось локализовать на площади 20 кв. м в 12:09 (11:09 мск), в 13:07 (12:07 мск) на месте пожара была объявлена полная ликвидация, говорится в сообщении МЧС. По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, пожар произошел на иранском сухогрузе VAFA-2 во время разгрузки. По словам источника агентства, огонь вспыхнул в одной из кают, с судна эвакуировали людей.