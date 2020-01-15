Число пострадавших при взрыве в Испании возросло до восьми

Число пострадавших в результате взрыва на нефтехимическом заводе в каталонской провинции Таррагона увеличилось до восьми, сообщила в Twitter служба экстренной медицинской помощи.

По ее данным, два человека получили серьезные ожоги, состояние еще одного пострадавшего врачи оценили как средней степени тяжести, и пятеро получили легкие травмы.

Ранее служба гражданской обороны женералитета сообщила о шести пострадавших и об одном погибшем. Он умер из-за обрушения в доме, находящегося неподалеку от завода. Сейчас российское посольство выясняет, есть ли среди пострадавших россияне.

Пожар на заводе компании IQOXE, занимающейся производством оксида этилена, его производных и гликоля, произошел 14 января. Власти посоветовали жителям близлежащих домов не открывать окна и не выходить на улицу. По данным экстренных служб, облако, которое образовалось после взрыва, не токсично.