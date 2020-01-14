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На нефтехимическом заводе в Испании произошел взрыв

Экстренные службы пока не располагают информацией о пострадавших. Людям, проживающим недалеко от места взрыва, посоветовали закрыть окна и не выходить из дома
Пожар на территории нефтехимического завода в провинции Таррагона (Фото: Anna Cabayol / Twitter)

Взрыв с последующим возгоранием произошел на территории нефтехимического завода в испанской провинции Таррагона (входит в состав Каталонии), cообщает служба гражданской обороны женералитета.

Информации о пострадавших пока нет. Однако ABC Cataluna со ссылкой на источники сообщает, что тяжелые ранения мог получить по меньшей мере один человек.

Жителям близлежащих районов рекомендовали не выходить из дома и закрыть окна, пока не станут ясны масштабы инцидента на химзаводе. Эти ограничения затронут по меньше мере 30 тыс. человек, пишет газета Ara.

Пользователи Twitter опубликовали видео, на котором виден пожар, который начался после взрыва.

Взрыв произошел на объекте компании IQOXE, которая занимается производством оксида этилена и его производных, а также гликолей, сообщает El Mundo.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Каталония, взрыв
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