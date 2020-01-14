Общество , 14 янв, 23:48
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Посольство заявило об отсутствии обращений россиян из-за взрыва в Испании
Россияне не обращались в посольство в Мадриде после взрыва на нефтехимическом заводе в испанской провинции Таррагона в Каталонии, сообщило диппредставительство в Twitter.
Ведомство направило официальный запрос в местные органы для уточнения подробностей, говорится в сообщении.
Ранее на нефтехимическом заводе в Испании произошел взрыв, после которого начался пожар. По данным службы гражданской обороны женералитета, из-за взрывной волны погиб один человек, еще шесть пострадали. На место происшествия направили 11 бригад скорой помощи и медицинский вертолет.