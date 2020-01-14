ФАС одобрила ходатайство «Л’Этуаль» о покупке сети магазинов «Подружка»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство компании «Алькор и Ко» (управляет сетью «Л’Этуаль») о приобретении компании «Табер Трейд» (управляет сетью магазинов косметики «Подружка»). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление антимономпольного ведомства.

«Антимонопольное ведомство удовлетворило ходатайство ООО «Алькор и Ко» о приобретении 100% долей в уставном капитале ООО «Табер Трейд», — говорится в сообщении.

ФАС зарегистрировала ходатайство 25 октября 2019 года.

Основанная в 1997 году сеть магазинов «Л’Этуаль» объединяет около 900 магазинов в более чем 200 городах России. Сеть магазинов косметики «Подружка» была основана в 2005 году. На сегодняшний день в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге насчитывается более 200 магазинов. Кроме того, оба бренда реализуют продажу косметики, парфюмерии, аксессуаров и бижутерии в интернет-магазине.