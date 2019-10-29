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«Л'Этуаль» решила купить сеть магазинов «Подружка»
Речь идет о приобретении 100%-й доли. Соответствующее ходатайство подано в ФАС

Компания «Алькор и Ко» (управляет сетью «Л’Этуаль») подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о приобретении 100% долей в компании «Табер Трейд» (управляет сетью магазинов косметики «Подружка»). Это следует из документов антимонопольного ведомства.

Ходатайство было зарегистрировано ФАС 25 октября. Решение по нему ведомство пока не приняло. РБК направил запрос в «Л’Этуаль» и акционеру «Табер Трейд» Дмитрию Тамурке.

По итогам 2018 года, «Л'Этуаль» впервые за 15 лет потеряла статус лидера парфюмерно-косметической розницы, уступив его «Магнит Косметик» (выручка последнего, по оценке INFOLine, составила 91,6 млрд руб. против 82,5 млрд руб.). Общие продажи косметики, парфюмерии и бытовой химии в специализированной рознице в 2018 году оценивались в 772,3 млрд руб., приводили данные аналитики «РБК Исследования рынков».

Бизнес
В розничных продажах косметики впервые за 15 лет сменился лидер

«Л'Этуаль» называет себя крупнейшей парфюмерно-косметической сетью в России. Согласно информации на ее сайте, сеть насчитывает около 900 магазинов более чем в 200 российских городах.

Сеть магазинов «Подружка» развивается на территории Москвы и Московской области с 2005 года, следует из информации на сайте сети. Первый магазин в Санкт-Петербурге открылся в 2013 году. Теперь у компании 180 точек в Москве и области и 30 — в Санкт-Петербурге. В прошлом году также появились магазины в Рязани и в Ярославле.

«Подружка» сейчас — самый привлекательный актив среди выставленных на продажу сетей дрогери, считает гендиректор исследовательской компании «InfoLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. В комментарии РБК он отметил, что у компании хорошая динамика сопоставимых продаж, высокая рентабельность и нет долгов. «Сделка обеспечит «Летуаль» синергию за счет формата дрогери, потенциал роста которого выше, чем магазинов парфюмерии и косметики. Стоимость бизнеса «Подружки» составит от 5,5 млрд руб. в зависимости от структуры сделки», — полагает Бурмистров.

Автор: Мария Бондаренко
При участии: Анна Левинская
Теги: косметика, Л'Этуаль
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