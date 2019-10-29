«Л'Этуаль» решила купить сеть магазинов «Подружка»

Речь идет о приобретении 100%-й доли. Соответствующее ходатайство подано в ФАС

Компания «Алькор и Ко» (управляет сетью «Л’Этуаль») подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о приобретении 100% долей в компании «Табер Трейд» (управляет сетью магазинов косметики «Подружка»). Это следует из документов антимонопольного ведомства.

Ходатайство было зарегистрировано ФАС 25 октября. Решение по нему ведомство пока не приняло. РБК направил запрос в «Л’Этуаль» и акционеру «Табер Трейд» Дмитрию Тамурке.

По итогам 2018 года, «Л'Этуаль» впервые за 15 лет потеряла статус лидера парфюмерно-косметической розницы, уступив его «Магнит Косметик» (выручка последнего, по оценке INFOLine, составила 91,6 млрд руб. против 82,5 млрд руб.). Общие продажи косметики, парфюмерии и бытовой химии в специализированной рознице в 2018 году оценивались в 772,3 млрд руб., приводили данные аналитики «РБК Исследования рынков».

«Л'Этуаль» называет себя крупнейшей парфюмерно-косметической сетью в России. Согласно информации на ее сайте, сеть насчитывает около 900 магазинов более чем в 200 российских городах.