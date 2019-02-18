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В розничных продажах косметики впервые за 15 лет сменился лидер
По итогам 2018 года на первое место по продажам косметики и парфюмерии вышла сеть дрогери «Магнит Косметик». В предыдущие 15 лет лидером в этом розничном сегменте была «Л'Этуаль»
Фото: Владислав Шатило / РБК

Информационно-аналитическое агентство INFOLine предоставило РБК свои расчеты в рамках ежегодного рейтинга INFOLine Retail Russia top-100 по сегменту специализированной косметической розницы. Данные свидетельствуют, что, по версии агентства, розничная сеть «Магнит Косметик» по итогам 2018 года впервые за 15 лет обогнала по выручке многолетнего лидера сегмента — «Л'Этуаль».

Выручка «Магнит Косметик» выросла в прошлом году на 16%, до 91,6 млрд руб., «Л'Этуали» — на 3%, до 82,5 млрд руб. Третье место сохраняет за собой сеть «Рив Гош», чьи продажи увеличились всего на 1%, до 37 млрд руб.

Результаты «Магнита» известны из отчетности всей группы «Магнит». «Л'Этуаль» и «Рив Гош» свои финансовые показатели не раскрывают.  В пресс-службе «Магнита» не ответили на запрос РБК.

В целом продажи косметики, парфюмерии и бытовой химии в специализированной рознице в 2018 году могли вырасти на 10%, до 772,3 млрд руб., прогнозировали ранее аналитики «РБК Исследования рынков».

Парфюмерно-косметические сети, давно работающие на рынке, прошли стадию активного роста. Это уже зрелые ретейлеры, указывает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. Поэтому, по его словам, сейчас они фокусируются на рентабельности: оптимизируют неэффективные торговые площади и открывают новые в более расширенном формате. А сети формата дрогери, где помимо косметики и парфюмерии также продают бытовую химию и хозтовары, наоборот, находятся в стадии агрессивного роста. Крупнейшими дрогери-сетями являются как раз «Магнит Косметик» и «Улыбка радуги» (занимает четвертое место с прошлогодней выручкой 29 млрд руб.).

Сам формат дрогери активно развивается именно благодаря сети «Магнит Косметик», считает эксперт по ретейлу и рынку товаров класса люкс Bain & Company Ирина Куликова. Она напоминает, что эта сеть находится в привилегированном положении: «Магнит Косметик» может использовать логистические мощности, договоренности с поставщиками, компетенции продуктового «Магнита» и благодаря такой серьезной работе открывает ежегодно большое количество торговых точек. Как следует из операционных результатов, в 2018 году «Магнит» открыл 731 новый магазин в формате дрогери, доведя их число до 4,5 тыс.

В 2019 году продажи косметики, парфюмерии и бытовой химии в специализированной рознице могут вырасти на 12,5%, до 869 млрд руб., прогнозируют аналитики «РБК Исследования рынков».

Подробнее о перспективах сегмента читайте в материале «РБК Pro»

Автор: Ольга Дубравицкая
Теги: «Магнит», Л'Этуаль, Дмитрий Костыгин, INFOLine, ретейл
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