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Аналитики оценили выгоду Минска от альтернативных поставок нефти

Заявления властей Белоруссии о поиске ими альтернативных поставщиков нефти направлены на улучшение позиций Минска в ходе переговоров с Россией, полагает старший директор рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

«Пытаясь заключить контракты с иностранными поставщиками, Минск пытается следовать той же логике, что и Украина в случае газовых поставок, — возможность закупать нефть где-то еще улучшает переговорную позицию и может сподвигнуть Москву к поиску компромисса», — заявил Маринченко РБК, отметив, что закупаемая в третьих странах нефть, скорее всего, обойдется Белоруссии примерно на $10 за баррель дороже российской.

«С политической точки зрения переход Минска к закупкам нефти за границей — это поражение Москвы, по сути проявление дезинтеграции, поэтому вероятность компромисса, например в виде предоставления Белоруссии дополнительных скидок, — пока самый вероятный сценарий», — добавил Маринченко.

Аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук полагает, что дополнительную скидку на нефть Белоруссия может получить только от России.

«Цены на нефть — это рыночный инструмент, и Россия не может продавать нефть выше рыночной цены, так как тогда никто не купит. И получить цену ниже рыночной можно, лишь если продавец пойдет на уступки по какой-то причине. Я не вижу вариантов, что кто-то может предоставить дополнительную скидку для Белоруссии, кроме России, конечно», — сказал Полищук корреспонденту РБК.

Минск начал поиск замены российской нефти на Украине и в Польше
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В начале января 2020 года президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил сложность переговоров о заключении нового контракта на поставку в страну российской нефти тем, что Москва хочет продавать сырье по завышенной цене. В связи с этим он поручил правительству Белоруссии найти альтернативных поставщиков.

14 января первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что эта работа уже ведется. «Думаю, здесь мы тоже скоро получим альтернативные варианты поставки конкретной нефти. Все возможные страны: и Украина, и Польша, и страны Балтии, и Казахстан, Азербайджан», — пояснил он.

Теги: Белоруссия, нефть, новости РБК
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