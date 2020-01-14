Аналитики оценили выгоду Минска от альтернативных поставок нефти

Заявления властей Белоруссии о поиске ими альтернативных поставщиков нефти направлены на улучшение позиций Минска в ходе переговоров с Россией, полагает старший директор рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

«Пытаясь заключить контракты с иностранными поставщиками, Минск пытается следовать той же логике, что и Украина в случае газовых поставок, — возможность закупать нефть где-то еще улучшает переговорную позицию и может сподвигнуть Москву к поиску компромисса», — заявил Маринченко РБК, отметив, что закупаемая в третьих странах нефть, скорее всего, обойдется Белоруссии примерно на $10 за баррель дороже российской.

«С политической точки зрения переход Минска к закупкам нефти за границей — это поражение Москвы, по сути проявление дезинтеграции, поэтому вероятность компромисса, например в виде предоставления Белоруссии дополнительных скидок, — пока самый вероятный сценарий», — добавил Маринченко.

Аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук полагает, что дополнительную скидку на нефть Белоруссия может получить только от России.

«Цены на нефть — это рыночный инструмент, и Россия не может продавать нефть выше рыночной цены, так как тогда никто не купит. И получить цену ниже рыночной можно, лишь если продавец пойдет на уступки по какой-то причине. Я не вижу вариантов, что кто-то может предоставить дополнительную скидку для Белоруссии, кроме России, конечно», — сказал Полищук корреспонденту РБК.