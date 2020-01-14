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США ввели санкции против компаний из Северной Кореи и Китая

Министерство финансов США внесло в санкционный список северокорейскую компанию Namgang Trading Corporation и китайскую Beijing Sukbaks, которые занимаются «отправкой нелегальной рабочей силы за рубеж». Соответствующее заявление размещено на сайте американского финансового ведомства.

Как заявили в Минфине, северокорейское правительство занимается незаконной отправкой северокорейской рабочей силы для получения доходов за рубежом, нарушая санкции Организации Объединенных Наций (ООН).

«Сегодняшние действия направлены против северокорейской торговой корпорации и расположенной в Китае северокорейской компании, которая помогает Северной Корее отправлять рабочих за границу», — говорится в заявлении.

Согласно данным американского финансового ведомства, северокорейская Namgang Trading Corporation в 2018 года отправляла рабочих из КНДР в Россию, Нигерию и в страны Ближнего Востока. Как указали в Минфине, базирующаяся в Китае Beijing Sukbakso способствовала деятельности северокорейской компании.  Введенные санкции предполагают блокировку имущества и имущественных интересов этих компаний в США.

Против КНДР действует ряд санкций, введенных ООН, а также ограничения, которые введенные по инициативе Евросоюза, США, Японии, Южной Кореи и Австралии. В августе 2019 года США добавили в санкционный список два физических лиц и три компании из Северной Кореи. Такие меры были введены за нарушение санкций, ограничивающих поставку нефтепродуктов в КНДР.

В состоянии торговой войны с Китаем США находятся с 2018 года с момента решения президента США Дональда Трампа о введении на различные китайские товары ввозные пошлины.На фоне решения американского лидера Пекин ввел ответные меры. В 2019 году товарооборот между двумя странами сократился почти на 14,6%.

Теги: Северная Корея, Китай, компании, санкции, США
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