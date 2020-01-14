Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2020 году

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в интервью «РИА Новости» заявил, что рост ВВП России в 2020 году составит около 1,5%. Это ниже, чем официальный прогноз Минэкономразвития.

По его словам, «темпы роста опять будут чуть-чуть ниже, чем взято правительством, — около 1,5% или даже меньше». «На 2020 год правительство снизило прогноз до 1,7%, хотя первоначально раньше предполагалось, что будет 2%», — сказал Кудрин, отметив, что пока темпы роста ВВП России остаются низкими.

Глава Счетной палаты также считает, что по итогам 2019 года рост ВВП составит не более 1%. Кудрин допустил, что рост ВВП по итогам прошлого года может достичь 1,2 или 1,3%, как ранее прогнозировало правительство, однако, по его словам, такие показатели все равно говорят о серьезном сокращении темпов роста с 2018 года, когда рост ВВП достигал 2,5%.

Среди проблем, которые сдерживают рост российской экономики, Кудрин назвал демографическую проблему и низкую производительность труда.