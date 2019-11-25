Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России

Итальянский банк UniCredit прогнозирует, что экономический рост в России не преодолеет отметки 1,5% в последующие три года. Это самый пессимистичный прогноз по ВВП России среди инвестбанков

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Итальянский банк UniCredit (в России работает его «дочка» — «ЮниКредит») оказался самым большим пессимистом в прогнозировании экономического роста в России. Банк опубликовал глобальный макропрогноз, из которого следует, что ВВП России вырастет только на 1,1% в 2020 году (после столь же низкого роста в 2019 году) и на 1,4% в 2021 году. Это транслируется в рост в общей сложности на 3,4% за три года, или 1,13% в среднем за год.

Прогноз UniCredit ощутимо расходится с официальным прогнозом Минэкономразвития — 1,3% в 2019 году, 1,7% в 2020 году и 3,1% в 2021 году (в сумме за три года — 6,2% роста). Согласно данным Bloomberg, среди 39 прогнозистов, обновивших ожидания по российской экономике в ноябре, прогноз UniCredit — самый пессимистичный, не считая британской консалтинговой компании Capital Economics. Она вовсе считает, что ВВП России вырастет только на 0,8% в 2019 году и 1% в 2021 году (РБК направил запрос в Capital Economics по поводу их чрезвычайно низкого прогноза).

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил сегодня, что рост ВВП по итогам 2019 года может оказаться выше официального прогноза в 1,3%. За январь—октябрь Минэкономразвития оценивает рост в 1,3%.

Ловушка низкого роста

«Россия с трудом пытается выйти за пределы низкого потенциального роста», — пишет UniCredit (рост потенциального ВВП в России обычно оценивается в 1,5%). «Если инвестиции в рамках национальных приоритетов, объявленных президентом Владимиром Путиным в 2018 году, не запустятся, рост ВВП может остаться ниже 1,5% в 2020–2021 годах», — объясняет банк причину своего низкого прогноза.