Госдума поддержала ограничение врачебной тайны наркозависимых осужденных

Государственная дума приняла в первом чтении правительственный законопроект, в соответствии с которым можно будет без согласия осужденного, который лечится от наркомании, предоставлять медицинские сведения о нем органу уголовно-исполнительной системы, следует из электронной базы Госдумы.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сейчас суд может обязать осужденных наркозависимых пройти лечение от наркомании, а также медицинскую и социальную реабилитацию (предусмотрено ст. 72.1 УК). При этом органы уголовно-исполнительной системы вправе запрашивать сведения, составляющие врачебную тайну, только в связи с исполнением уголовного наказания и контролем за поведением условно осужденного.

Новый законопроект предлагает дополнить перечень случаев, в которых допускается разглашение врачебной тайны без согласия гражданина или его законного представителя. Так, планируется включить в этот перечень «предоставление сведений по запросам органов уголовно-исполнительной системы в связи с осуществлением ими контроля за исполнением осужденными обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию».

В декабре депутат Олег Нилов заявил, что в Госдуму внесут законопроект о тюремном заключении наркозависимых при их отказе от лечения. Нилов пояснил, что если наркозависимость является медицинским диагнозом, ее могут приравнять к уголовному преступлению и освобождать от уголовной ответственности только при условии принудительного лечения. В случае отказа от лечения наркоманов предлагается направлять в учреждения с более мягким режимом и отдельно от осужденных по другим статьям.