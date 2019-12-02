Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 ноября
USD ЦБ: 64,08 (-0,02) Quote, 29 ноя, 12:48
Курс евро на 30 ноября
EUR ЦБ: 70,55 (-0,03) Quote, 29 ноя, 12:48
Контрольный счет: стоит ли сокращать число надзорных органов в России Мнение, 15:41 Путин дал трудинспекторам право взыскивать долги по зарплате без суда Общество, 15:40 В Петербурге умер главный архитектор Эрмитажа Валерий Лукин Общество, 15:34 Кредитный риск крупнейших российских заемщиков превысил 5 трлн руб. Финансы, 15:34 Путин заявил о важности ракеты «Циркон» для сохранения стабильности Политика, 15:32 В Домодедово усилили меры безопасности после анонимного «минирования» Общество, 15:31 Куда съездить c друзьями в выходные: 10 неожиданных мест РБК и Subaru, 15:29 Полиция задержала подозреваемых в убийстве трехлетнего сына депутата Рады Общество, 15:26 В Госдуму внесут законопроект о тюремном заключении для наркозависимых Общество, 15:25 В Краснодаре проверят аудио с ругающимся на заседании судьей Общество, 15:21 Чемпионский отрыв «Зенита» и взлет «Динамо». Итоги тура РПЛ Спорт, 15:20 В Киеве связали возобновление закупок газа в России с погашением долгов Экономика, 15:15 Rambler Group выкупил у основателей Okko долю в компании Бизнес, 15:14 Казначейство признало ошибки в данных о расходах на нацпроекты Экономика, 15:03
Общество ,  
0 
В Госдуму внесут законопроект о тюремном заключении для наркозависимых

Депутаты от фракции «Справедливая Россия» внесут в Госдуму законопроекты о пожизненном сроке для наркоторговцев и тюремном заключении наркозависимых при их отказе от лечения. Об этом заявил депутат Олег Нилов, передает ТАСС.

Он пояснил, что инициатива предусматривает пожизненный срок и конфискацию всего имущества «наркобаронов». При этом депутат пояснил, что законопроект не коснется «студентов, которые где-то дозу продали». Нилов добавил, что наркокартели необходимо «признать на уровне террористических организаций».

Общество
Путин потребовал ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете

Депутат также пообещал, что в ближайшее время в Госдуму внесут законопроект об уголовных сроках для людей с наркозависимостью. Нилов пояснил, что если наркозависимость является медицинским диагнозом, предлагается приравнять ее к уголовному преступлению и освобождать от уголовной ответственности только при условии принудительного лечения. При этом, как пояснил депутат, в случае отказа от лечения наркоманов нужно направлять в учреждения с более мягким режимом и отдельно от осужденных по другим статьям УК. Нилов добавил, что «изоляция должна быть максимальная».

30 октября депутаты от «Справедливой России» вносили в нижнюю палату законопроект об ответственности за пропаганду наркотиков. Они предложили наказывать за незаконную рекламу и пропаганду наркотических средств на срок до пяти лет или штрафом до 500 тыс. руб. В случае, если такие действия совершаются через интернет или СМИ, наказание будет увеличено до семи лет или до 1 млн руб. Однако комитет по госстроительству и законодательству решил вернуть законопроект авторам, поскольку он был внесен без отзыва кабмина и Верховного суда.

28 октября президент Владимир Путин поручил правительству внести поправки в УК, предусматривающие ответственность за пропаганду наркотиков через интернет.

Теги: законопроект, наркотики, наркозависимость, пожизненное заключение
Материалы по теме
В Госдуму внесли законопроект о тюремных сроках за пропаганду наркотиков
Общество
МВД предложило ввести уголовные наказания за онлайн-пропаганду наркотиков
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter