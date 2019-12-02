В Госдуму внесут законопроект о тюремном заключении для наркозависимых

Депутаты от фракции «Справедливая Россия» внесут в Госдуму законопроекты о пожизненном сроке для наркоторговцев и тюремном заключении наркозависимых при их отказе от лечения. Об этом заявил депутат Олег Нилов, передает ТАСС.

Он пояснил, что инициатива предусматривает пожизненный срок и конфискацию всего имущества «наркобаронов». При этом депутат пояснил, что законопроект не коснется «студентов, которые где-то дозу продали». Нилов добавил, что наркокартели необходимо «признать на уровне террористических организаций».

Депутат также пообещал, что в ближайшее время в Госдуму внесут законопроект об уголовных сроках для людей с наркозависимостью. Нилов пояснил, что если наркозависимость является медицинским диагнозом, предлагается приравнять ее к уголовному преступлению и освобождать от уголовной ответственности только при условии принудительного лечения. При этом, как пояснил депутат, в случае отказа от лечения наркоманов нужно направлять в учреждения с более мягким режимом и отдельно от осужденных по другим статьям УК. Нилов добавил, что «изоляция должна быть максимальная».

30 октября депутаты от «Справедливой России» вносили в нижнюю палату законопроект об ответственности за пропаганду наркотиков. Они предложили наказывать за незаконную рекламу и пропаганду наркотических средств на срок до пяти лет или штрафом до 500 тыс. руб. В случае, если такие действия совершаются через интернет или СМИ, наказание будет увеличено до семи лет или до 1 млн руб. Однако комитет по госстроительству и законодательству решил вернуть законопроект авторам, поскольку он был внесен без отзыва кабмина и Верховного суда.