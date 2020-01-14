Верховный суд приостановил деятельность партии «Гражданская инициатива»
Верховный суд России приостановил на три месяца деятельность партии бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова «Гражданская инициатива». Об этом сообщает ТАСС.
Таким образом суд удовлетворил иск Минюста, который выявил нарушения в деятельности партии и выносил ей предупреждение. Представители «Гражданской инициативы» могут обжаловать решение в течение 30 дней.
Представитель Минюста в суде заявила, что не устранены нарушения в уставе партии, а также она невнимательно относится к соблюдению устава.
«Мы будем собирать политсовет и думать, что делать дальше», — сказал РБК пресс-секретарь Гудкова Алексей Обухов.
«В суде неоднократно звучало, что проведение дальнейших съездов бессмысленно, потому что все равно будет отказ. На съезде будем что-то решать, но сам я не вижу ни малейшей возможности продавить Минюст», — добавил Обухов.