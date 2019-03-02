«Гражданская инициатива» проголосовала за переименование в Партию перемен

Партия «Гражданская инициатива» на очередном съезде в Москве вновь утвердила новое название «Партия перемен» и выбрала Дмитрия Гудкова председателем. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь Гудкова Алексей Обухов.

Партия также изменила свой устав. «Обновили устав, внеся в него правки Минюста», — сообщил Обухов. При этом политсовет партии остался прежним. Он также заявил, что все документы съезда будут в ближайшее время отправлены в Минюст.

В ноябре Минюст отказался переименовать партию «Гражданская инициатива». По словам директора партии по региональному развитию Тимура Валеева, причиной отказа стало отсутствие в поданных документах программы партии, также у ведомства возникли претензии к уставу партии. Гудков дважды оспаривал в суде отказ Минюста переименовать партию и признать его председателем.

Гудков был избран председателем Партии перемен в июне 2018 года. Андрей Нечаев сложил с себя полномочия председателя и вошел в политсовет, как и Ксения Собчак.