В Nissan опровергли сообщения о выходе из альянса с Renault и Mitsubishi

Автоконцерн Nissan не планирует выходить из альянса с Renault и Mitsubishi Motors. Об этом во вторник сообщила пресс-служба компании.

«В последнее время в международных СМИ появлялись спекулятивные сообщения о позиции Nissan в отношении альянса. Вопреки утверждениям, Nissan никоим образом не рассматривает роспуск альянса», — говорится в сообщении.

В Nissan подчеркнули, что альянс с Renault является основой для развития и источником конкурентоспособности автопроизводителя.

13 января Financial Times сообщала, что Nissan разрабатывает секретный план по выходу из альянса с Renault. Одной из причин такого решения издание называло напряженность между концернами, которое усилилось после бегства экс-главы альянса Карлоса Гона, задержанного за сокрытие доходов и списание личных убытков на компанию, из Японии. Говорилось, что Nissan планирует прекратить сотрудничество с Renault в производственной и инженерно-технической сферах, произвести кадровые перестановки в руководстве.