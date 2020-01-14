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Музыканты группы Animal ДжаZ попали в ДТП в Ульяновской области

Вокалист и клавишник рок-группы Animal ДжаZ Александр Красовицкий и Александр Заранкин попали в аварию в Ульяновской области. Об этом Красовицкий написал на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B7RF1yWAIG6/

«Если ты забыл, что надо жить каждый день, как последний, тебе напомнят», — написал он в комментарии под фотографией Nissan Note с разбитой передней частью.

ДТП случилось во время концертного тура группы.

По данным ульяновского портала 73online.ru, авария произошла 13 января в районе села Сурское по пути в Самару. Издание пишет, что машину, судя по всему, занесло на заснеженной дороге, после чего она врезалась в отбойник. В ДТП никто не пострадал.

«Все в порядке. Тур Zero People продолжается, все живы-здоровы. Действительно, было ДТП», — сообщила РБК PR--менеджер Animal ДжаZ и Zero People Мария Минина.

Animal ДжаZ — рок-группа из Санкт-Петербурга, которая образовалась в 2000 году. Музыканты называют жанр своей музыки «тяжелой гитарной эклектикой». У группы десять альбомов и пять акустических пластинок. Самой популярной песней стала вышедшая в 2007 году композиция «Три полоски», ставшая в итоге своеобразным гимном эмо-движения.

12 января в центре Москвы в ДТП попала российская актриса и режиссер Рената Литвинова. Ее сбила девушка на Mercedes на пешеходном переходе на Тверском бульваре. Актриса отделалась легкими травмами — ей наложили швы на подбородок. В этот день у нее был день рождения, после происшествия она отправилась отмечать его в ресторан «Белуга» на Моховой.

Теги: ДТП, музыкант, Ульяновская область, новости РБК
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