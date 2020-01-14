Музыканты группы Animal ДжаZ попали в ДТП в Ульяновской области

Вокалист и клавишник рок-группы Animal ДжаZ Александр Красовицкий и Александр Заранкин попали в аварию в Ульяновской области. Об этом Красовицкий написал на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B7RF1yWAIG6/

«Если ты забыл, что надо жить каждый день, как последний, тебе напомнят», — написал он в комментарии под фотографией Nissan Note с разбитой передней частью.

ДТП случилось во время концертного тура группы.

По данным ульяновского портала 73online.ru, авария произошла 13 января в районе села Сурское по пути в Самару. Издание пишет, что машину, судя по всему, занесло на заснеженной дороге, после чего она врезалась в отбойник. В ДТП никто не пострадал.