Травмированная Литвинова отправилась в ресторан после ДТП

Актрису, режиссера и телеведущую Ренату Литвинову, которая в свой день рождения 12 января попала под колеса автомобиля, заметили после ДТП в ресторане. Видеозапись публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, как к сидящей в ресторане Литвиновой подходит поклонник и просит с фотографироваться. Актриса отказывает ему и извиняется, сославшись на то, что попала в аварию.

На вопрос, в порядке ли она, Литвинова говорит: «Не в порядке, поэтому и не хочу фотографироваться».

По данным телеканала, актриса праздновала свой день рождения в ресторане «Белуга», расположенном в отеле «Националь» на улице Моховой в центре столицы.