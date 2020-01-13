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Травмированная Литвинова отправилась в ресторан после ДТП

Актрису, режиссера и телеведущую Ренату Литвинову, которая в свой день рождения 12 января попала под колеса автомобиля, заметили после ДТП в ресторане. Видеозапись публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, как к сидящей в ресторане Литвиновой подходит поклонник и просит с фотографироваться. Актриса отказывает ему и извиняется, сославшись на то, что попала в аварию.

На вопрос, в порядке ли она, Литвинова говорит: «Не в порядке, поэтому и не хочу фотографироваться».

По данным телеканала, актриса праздновала свой день рождения в ресторане «Белуга», расположенном в отеле «Националь» на улице Моховой в центре столицы.

Инцидент произошел днем 12 января на Тверском бульваре. Пересекавшую проезжую часть по пешеходному переходу Литвинову сбила девушка на Mercedes. Пострадавшую госпитализировали.

Позже актриса сообщила, что у нее был поврежден подбородок, который врач уже зашил. Литвинова написала, что у нее все хорошо, а также пристыдила виновницу ДТП.

Теги: Рената Литвинова, ресторан, ДТП
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