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В центре Москвы автомобиль сбил Ренату Литвинову

В центре Москвы автомобиль сбил Ренату Литвинову, когда актриса переходила дорогу по пешеходному переходу. Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на ассистентку Литвиновой, женщина получила незначительные травмы и была отправлена в больницу, где ей оказали помощь.

Источник ТАСС в правоохранительных органах утверждает, что на Литвинову наехал автомобиль Mercedes, за рулем которого находилась девушка. По словам собеседника, инцидент произошел на Тверском бульваре, где женщина прогуливалась в свой день рождения.

В Twitter ГИБДД Москвы сообщается, что проводится проверка по сообщению водителя о ДТП на Тверском бульваре. Со слов водителя автомобиля Mercedes, в районе дома 27/6 совершен наезд на женщину, которая после столкновения с места аварии ушла. На месте работают инспекторы ДПС.

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